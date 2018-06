Unbekannte schänden Pferde in Kressbronn

Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein unbekannter Täter in Pferdestallungen in Betznau eingedrungen und hat hierbei vier Stuten Schnittverletzungen im Genitalbereich zugefügt.

Bemerkt wurden die Taten laut Polizeibericht am späten Dienstagabend von der Besitzerin selbst, die an einem der Tiere ein blutiges Bein feststellte und dann das ganze Ausmaß der Verletzung entdeckte.

Als Tatwerkzeug wird ein Messer oder ein Rasierklingen ähnlicher Gegenstand vermutet. Wie die Polizei auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung berichtet, wurden an den Tieren oberflächliche Schnittverletzungen an der Scheide zugefügt. Laut Polizei ist dieser Fall in Kressbronn bisher einmalig, in den vergangenen Jahren wurden Vorfälle dieser Art nicht gemeldet. Polizeisprecher Fritz Bezigkofer gegenüber der Schwäbischen Zeitung: „Präventiv raten wir in solchen Fällen, Stallungen mit Schlössern zu sichern, um Tiere vor Angriffen zu schützen. Auch sind Zäune und Lichtschranken, die bei dunklen Gestalten anschlagen, hilfreich.“

Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet Zeugen, die zu besagtem Zeitpunkt Verdächtiges bemerkt haben, sich zu melden unter Telefon 07541 /70 10. (ab)