Unbekannte lassen Käse im Wert von 400 Euro mitgehen

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag, zwischen 1.30 und 10 Uhr, einen Verkaufsstand auf dem Kressbronner Rathausplatz aufgebrochen und daraus zwei je zehn Kilogramm schwere Raclette-Käselaibe der Marke „Morbier au lait cru“ im Wert von rund 400 Euro entwendet, der vom Käseverein der Partnerstadt Maiche zur Langen Kulturnacht mitgebracht worden war. Zeugen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges auf dem Rathausplatz beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Langenargen, Telefon 07543 / 931 60, in Verbindung zu setzen.