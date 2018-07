Unbekannte belästigen Frau beim Baden

Drei unbekannte Männer haben am Montag gegen 19 Uhr unterhalb von Tunau – zwischen Gewann Seewiesen und Unterer Seegarten – eine 19-jährige Frau sexuell belästigt, wie die Polizei mitteilt. Die Frau war dort beim Baden.

In ihrer Anzeige gab die 19-Jährige an, dass, nachdem sie aus dem Wasser gekommen war und sich komplett entkleidet hatte, plötzlich drei unbekannte Männer um sie herum standen und sie an mehreren Körperstellen streichelten. Sie hatte sich daraufhin mit Faustschlägen und Fußtritten zur Wehr gesetzt und anschließend – nur mit Schuhen bekleidet – mit dem Fahrrad flüchten können. Ein in der Nähe befindlicher Zeuge, der die Szene beobachtet und den sie um Hilfe gebeten hatte, reagierte und lief davon, heißt es im Polizeibericht weiter.

Von zwei der drei Männer liegt folgende Beschreibung vor. Der erste ist etwa 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, muskulös, und hat ein blau-schwarzes Tattoo auf der linken Schulter, zwei gedehnte Ohrlöcher mit silbernem Ring mit Zacken. Er hat kurze, dunkelgraue Haare. Der zweite Mann ist etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß, mit normaler Statur und an der Seite kürzeren Haaren.

