Umfangreiche Sanierung des Strandbads Kressbronn

Gebühren für Naturstrandbad werden erhöht

Die Gebühren für das Naturstrandbad Kressbronn werden zum 1. Januar 2021 erhöht. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit einer Gegenstimme beschlossen. Eine Einzelkarte für Erwachsene ohne Gästekarte kostet beispielsweise künftig drei Euro, statt wie bisher 2,50 Euro. Die Saisonkarte für einen Erwachsenen ohne Vergünstigungen wird 40 Euro kosten, also fünf Euro mehr als bisher. Die Familienkarte kostet ab der Saison 2021 65 statt 56 Euro. Die Zehnerkarte wird ersatzlos gestrichen.

Angedacht war laut Beschlussvorlage auch, den Studierendenrabatt zu streichen. Diese Regelung sei in der Vergangenheit zu anfällig für Betrug gewesen. Mit dem neuen Kassensystem werde der Verkauf von Tickets zudem verstärkt online ablaufen, da sei der Rabatt schwierig nachzuprüfen, erklärte Betriebsleiter Siegfried Kathan den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten in der Sitzung am Mittwochabend. Gegen die Streichung sprachen sich aber einige Gemeinderäte aus. „Können die Studierenden nicht direkt an der Kasse Eintritt zahlen und dort ihre Dokumente zeigen, statt online?“, schlug Gerold Wachter (BWV) vor. Diesen Vorschlag finde sie gut, so Silvia Queri (Grüne): „Der Rabatt sollte beibehalten werden. Aufgrund der Corona-Krise haben viele Studierende ihre Nebenjobs verloren.“

Ein Antrag der Grünen statt den Eintrittspreisen die Parkgebühren zu erhöhen wurde abgelehnt.

Durch umfangreiche Bauarbeiten und Sanierungen werde das Bad künftig noch attraktiver, der erhöhte Eintrittspreis sei insgesamt angemessen, so Kathan. (mag)