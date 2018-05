Umbau ja, Gaststätte nein

Der Technische Ausschuss hat zwar in seiner jüngsten Sitzung einer geplanten Gaststätte in der Kressbronner Argenstraße eine Absage erteilt, dafür jedoch der Überdachung des Anlieferungsbereichs, dem Einbau von Dachgaupen im Dachgeschoss und Anbau eines Balkons an dem Gebäude zugestimmt. Der Bauherr hatte geplant, eine öffentliche Gaststätte auf dem Grundstück zu erstellen – allerdings sind Schank- und Speisewirtschaften in einem Gewerbegebiet, wie es in der Argenstraße vorhanden ist, nicht erlaubt.

Ein Teil der bestehenden Verkaufsfläche sowie die bestehenden Büroräume im Erdgeschoss sollen umgenutzt werden und ein Restaurant mit Küche eingebaut werden – so der Plan des Bauherren. Außerdem ist eine Erweiterung im Dachgeschoss durch Gaupen sowie ein Balkon vorgesehen, erläuterte Thomas Feick, Amtsleiter für Gemeindeentwicklung, im Technischen Ausschuss. Zwei Eingänge sollen neu gemacht werden und ein Raum östlich des Gebäudes für Müll und Leergut errichtet werden.

„Das Vorhaben widerspricht jedoch in der Art der baulichen Nutzung, da Schank- und Speisewirtschaften in einem Gewerbegebiet nicht zulässig sind“, fasste Thomas Feick die Situation zusammen. Vorstellbar sei an dieser Stelle eine Gastronomie ausschließlich für die Kundschaft des Shops, jedoch nicht für die Öffentlichkeit – das bedeute, dass sich die Öffnungszeiten an die des Verkaufsgeschäfts anpassen müssten. „Der Bauherr jedoch möchte ein öffentliches Restaurant betreiben, was Auswirkungen auf Vorhaben anderer Gewerbebetriebe haben könnte, die sich vielleicht mal in dem Gebiet ansiedeln“, so der Amtsleiter für Gemeindeentwicklung.

Aufwertung der Fläche

Zwar würde die Verwaltung grundsätzlich das Vorhaben befürworten, da es eine Aufwertung der Fläche bedeutet – aber dann müsse die Betriebszeit auf Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr reduziert werden. Der Bauherr hatte geplant, das Restaurant auch an Sonn- und Feiertagen zu öffnen. „Das ist für uns so aber nicht vorstellbar“, eröffnete Bürgermeister Daniel Enzensperger schließlich die Diskussion.

Auch die Räte hatten Schwierigkeiten mit dem Vorhaben: „Ich hab ja grundsätzlich nichts dagegen, aber bei der Größe hab ich Bauchweh“, meinte Dieter Mainberger (BWV). Er befürchtete, dass „diese Art und Weise Schule“ mache. Auch Klaus Steinhauser hatte Bedenken – vor allem darin, wie sich die Kundschaft kontrollieren ließe. „Bin ich beispielsweise schon Kunde, wenn ich einfach nur durch den Shop laufe und mir das Angebot anschaue oder muss ich etwas kaufen, um das Restaurant anschließend nutzen zu können?“, fragte er. Und wenn Gäste drei Flaschen Wein trinken würden und dafür bis um 22 Uhr brauchten, obwohl die Wirtschaft um 20 Uhr schließen würde – sei das dann in Ordnung? „Das ist aus meiner Sicht von der Kontrolle her schon nicht machbar“, so Klaus Steinhauser (BWV).

Die Verwaltung sah in ihren Beschlussvorschlag vor, das Einvernehmen nur unter der Bedingung zu erteilen, dass die Gaststätte ausschließlich während der Öffnungszeiten des Verkaufs-Shops und ausschließlich für die Kundschaft, also nicht als öffentliche Gaststätte, betrieben wird. Doch die Räte lehnten die Gaststätte schließlich komplett ab – stimmten jedoch dem Umbau geschlossen zu.