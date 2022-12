Uli Boettcher nimmt sich eine Auszeit in Kressbronn

Mit seinem programm „Auszeit“ kommt der Comedy-Kabarettist Uli Boettcher am Mittwoch, 15. März, um 19.30 Uhr in die Festhalle Kressbronn. Wenn einen eigentlich normale Dinge wie Arbeit, Wäsche und Freizeitlayout derart stressigen Anspruch nehmen, dass man meint, man kommt nicht mehr dazu, nach sich selbst zu schauen, dann braucht man eine Auszeit. Eine Auszeit ist eine Zeit, in der man ausschließlich nach sich selber schaut. Selbstreflektiv und wertschätzend. Behutsam und neugierig. Es kann allerdings sein, dass derjenige, nach dem man schauen wollte, gar nicht mehr da ist. Und derjenige, den man vorfindet, gehörig nervt. Uli Boettcher hat sich in den vergangenen beiden Jahren immer wieder eine Auszeit genommen und sich dabei völlig neu kennen gelernt. Oder wenigstens gelernt, sich neu zu definieren. Die Frage ist, ob das auch für andere aufgeht? Wird Boettchers leichte Reizbarkeit künftig als reizend wahrgenommen? Seine schnelle Erregbarkeit als erregend? Finden Mitmenschen seine Abgespanntheit möglicherweise sogar spannend?