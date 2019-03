Uferrenaturierung liegt im Zeitplan

Bagger und Baumaschinen bestimmen seit vergangener Woche das Bild im Kressbronner Seegarten. Derzeit liege die Uferrenaturierung im Zeitplan, spätestens übernächste Woche soll alles fertiggestellt sein, wie das Regierungspräsidium Tübingen auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilt. Jetzt seien Ideen und Vorschläge für die Gestaltung des Seegartens gefragt, weshalb Bürgermeister Daniel Enzensperger in einer Pressemitteilung zur Bürgerbeteiligung aufruft.

Die beliebte Mauer im Seegarten ist seit Anfang letzter Woche Geschichte, derzeit werden die letzten Reste des Betonabbruchs entsorgt und der Übergang zur verbleibenden Treppenanlage hergestellt. „Parallel werden im oberen Bereich bereits die eingeebnete Fläche für die Böschungseinsaat vorbereitet und das kiesige Flachufer geformt. Bis zum Beginn der Saison wird auch wieder eine Slipanlage für die Boote verfügbar sein“, kündigt Dirk Abel, Regierungspressesprecher, gegenüber der SZ an. Spätestens in Kalenderwoche 12 sollen dann alle Arbeiten abgeschlossen sein.

Auf große Kritik ist der Polizeieinsatz an den ersten beiden Tagen der Arbeiten gestoßen – während sich die Demonstranten friedlich für den Erhalt der Mauer einsetzten, waren rund 20 Polizeibeamte einschließlich der Kollegen der Wasserschutzpolizei angerückt. Auch, als am Dienstagnachmittag zahlreiche Familien mit Kindern den Abbruch der Mauer verfolgten, zogen die vier Mannschaftswagen nicht ab. War ein solches Aufgebot im Nachhinein wirklich nötig? „Wir hatten an den ersten beiden Tagen insgesamt über 100 Personen auf dem Baugelände, darunter auch Kinder. Unsere Bitten und Aufforderungen, das Baugelände aus Sicherheitsgründen zu verlassen, fanden nur zum Teil Gehör“, so Dirk Abel. Am Morgen des zweiten Tags hätten außerdem mehrere Personen versucht, seeseits auf das Baustellengelände zu gelangen. „Deshalb wurden zusätzlich zur Präsenz der Polizei an Land kurzzeitig zwei Beamte der Wasserschutzpolizei hinzugezogen. Durch den umsichtigen Einsatz und die Präsenz der Polizei ist niemand zu Schaden gekommen und die Arbeiten liegen im Zeitplan“, so der Pressesprecher.

Bürgermeister Daniel Enzensperger äußert sich in einer Pressemitteilung zum Start der Arbeiten – und ruft die Kressbronner zur Bürgerbeteiligung auf: „Ich hatte mich immer dafür eingesetzt, dass mit der Uferrenaturierung erst gestartet werden soll, wenn der Uferweg vom Landungssteg bis zum See-Park für die Öffentlichkeit gleich mitangelegt werden kann. Nachdem der Abriss der Mauer vom Regierungspräsidium als Teilmaßnahme der Uferrenaturierung veranlasst wurde, ist es mir wichtig, die Aufenthaltsqualität am Landungssteg zu verbessern“, heißt es in dem Schreiben. Die Mauer sei ein wichtiger sozialer Treffpunkt gewesen: „Ich hatte mich deshalb für den Erhalt der Mauer eingesetzt“, so der Bürgermeister.

Nun sollten die Kressbronner „die Neugestaltung des Landungsstegs als Chance nutzen und gemeinsam einen neuen Platz zum Wohlfühlen und Entspannen schaffen. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern möchte die Gemeinde den Platz gestalten und Ideen sammeln, wie das Seeufer am Landungssteg künftig aussehen könnte“, blickt Daniel Enzensperger voraus.