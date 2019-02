Uferrenaturierung in Kressbronn gestartet: Polizei riegelt die Arbeiten an der Ufermauer ab

Mit einem Großaufgebot der Polizei sind am Dienstagmorgen die Arbeiten zur Uferrenaturierung in Kressbronn gestartet. Bereits um 6 Uhr rollte der Bagger an, der zunächst die Rasenfläche oberhalb der Mauer abtrug. Bis gegen 7 Uhr hatten sich knapp 20 Demonstranten versammelt, die friedlich hinter den Bauzäunen das Geschehen verfolgten. Die Polizei war mit vier Mannschaftswagen und insgesamt rund 20 Beamten angerückt, zudem patrollierte die Wasserschutzpolizei auf dem See. Bis zum Abend soll die beliebte Ufermauer, die nach Ansicht der Demonstranten stehenbleiben soll, weitestgehend abgerissen sein, wie das Regierungspräsidium mitteilt.

