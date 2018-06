TVK-Volleyballer sind Württembergischer Meister

Der Modus ist knallhart gewesen bei den 28. württembergischen Volleyball-Mixedmeisterschaften am vergangenen Wochenende in Dornhan (Schwarzwald): Die zwölf besten Teams tafen aufeinander, nur die zwei Besten konnten sich für die süddeutschen Meisterschaften qualifizieren. Mit dabei war der TV Kressbronn, der das Turnier gewann.

In der Vorrunde wurde in zwei 6er-Gruppen gespielt, aus denen sich die Erst- und Zweitplatzierten fürs Halbfinale qualifizierten. Zum Auftakt mußte die Mannschaft aus Kressbronn gegen die bekannten Mitstreiter aus Langenargen antreten. In einem hart umkämpften Spiel trennte man sich 1:1. Die Spiele gegen Gomaringen, Sindelfingen und Neckarsulm konnte das TVK-Team mit jeweils 2:0 für sich entscheiden. Eine hartumkämpfte, letztlich jedoch verdiente 0:2-Niederlage gab es für die Freizeit-Volleyballer vom See gegen die Favoriten aus Backnang, die mit einem großen und gut besetzten Kader kein Risiko eingehen wollten. Damit ging Backnang als Gruppenerster ins Halbfinale, Kressbronn als Gruppenzweiter.

Ticket für Süddeutsche gelöst

Im Überkreuzspiel trafen die Kressbronner auf Vaihingen, die die andere 6er-Vorrunde klar dominiert hatten. Erneut gab es ein hart umkämpftes und knappes Spiel, bei dem am Ende der TVK mit 2:1 die Nase vorn hatte und sich dadurch bereits eines der beiden begehrten Tickets für die süddeutschen Meisterschaften sichern konnte.

Mit dem Erfolg gegen den Kontrahenten aus Vaihingen war auch die Teilnahme am Finale erreicht, bei dem man nochmals gegen das Favoritenteam aus Backnang spielen konnte, welches ihr Halbfinale klar mit 2:0 gegen Berkheim gewann.

Im Finale haben sich die Damen und Herren um Spielertrainer Holger Bär in einen wahren Rausch gespielt. Annahme, Abwehr und Block funktionierten fast fehlerfrei – im Aufschlag und Angriff konnte man viel Druck aufbauen. Der große Kader der Backnanger, der sogar einen ehemaliger Bundesligaspieler aufgeboten hat, konnte am Ende nicht verhindern, dass sich die Kressbronner nach drei Sätzen in den Armen lagen. Schon öfters konnte man sich als Zweitplatzierter für die süddeutschen Meisterschaften qualifizieren. Doch zum ersten Mal konnte man württembergische Titel an den See holen. Für die TVK-Spieler bleibt nun Zeit zur Regeneration – finden die süddeutschen Volleyball-Mixedmeisterschaften erst Anfang Oktober in Worms statt.