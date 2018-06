TVK-Leichtathleten holen vier Meistertitel

Anfang Mai reisen die Leichtathleten aus der Region Oberschwaben nach Wangen zum traditionsreichen Lothar-Weiß-Sportfest. Dort werden seit einigen Jahren zugleich die Regionalmeisterschaften ausgetragen. Für den TV Kressbronn waren sechs Schüler und Jugendliche am Start, die gute Leistungen zeigten.

Die besten Leistungen zeigte David Lucas. Der elfjährige startete eine Altersklasse höher. Trotzdem konnte er den Meistertitel im 75-Meter-Sprint für sich verbuchen. Die Zeit von 11,04 Sekunden ist ausgezeichnet. Auch seine 4,40 Meter im Weitsprung sind sehr hoch zu bewerten. Hier belegte er den zweiten Rang.

Sein Vereinskamerad gleichen Alters, Frederik Staege, stand mit seiner Weite von 4,29 Meter in nichts nach. Im Hochsprung gelang es ihm, mit 1,35 Meter ebenfalls einen Meistertitel für sich zu verbuchen. David Lucas als Zweiter sorgte für einen Doppelsieg in dieser Disziplin. Raoul Abdessemed komplettierte den erfolgreichen Wettkampf in dieser Altersklasse, indem er in seinem ersten Wettkampf mit 3,99 Meter nur knapp die magischen vier Meter verpasste, jedoch laut Vereinsbericht einen guten sechsten Platz erzielte.

In der Altersklasse M14 stieg Laurin Lichtmess über die Höhe von 1,55 Meter auf. Er landete damit sicher ala Zweiter auf dem Siegertreppchen. Maximilian Dudik gewann zwei Meistertitel. Zum einen über 80m Hürden in 13,14 Sekunden, zum anderen im Weitsprung mit 4,70 Meter. Über 100 Meter konnte an diesem Tag mit 12,74 Sekunden nicht die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen. Sein Vereinskollege Claudius Kroflin legte mit drei zweiten Plätzen einen soliden Wettkampf hin. Er übersprang 1,50 Meter, landete im Weitsprung bei 4,69 Meter und legte die 80-Meter-Hürden in 13,17 Sekunden zurück.