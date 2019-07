TV Kressbronn sichert sich zwei Pokale

Bei größter Hitze haben 14 Mannschaften um die Pokale der Gau- und Nachwuchsliga in der Kür in verschiedenen Leistungsklassen geturnt. Der TV Kressbronn sorgte in bewährter Manier für eine schöne Wettkampfatmosphäre, kühle Getränke und einen reibungslosen Ablauf, heißt es in einem Pressetext.

Drei Vereine schickten ihre Turnerinnen im Alter von neun bis Jahren in der Nachwuchsliga im ersten Durchgang an die vier Geräte. In der Leistungsklasse 2 startete nur der TSB Ravensburg, die Mädchen überzeugten dort durch sehr gute Leistungen an allen Geräten. In der Leistungsklasse 3 waren es drei Teams, auch hier setzte sich der TSB Ravensburg an die Spitze. Auf den 2. Platz turnte sich die TSG Ailingen vor dem TV Kressbronn. Für den TVK turnten: Magdalena Heumesser, Hannah Emser, Elea Huber, Laura Gleiß, Jana Prophet, Lara Metzger mit einer bomben Barrenübung, Leonie Metz und Adriana Pichler mit einer tollen Balkenübung. Stolz nahmen die Mädels den Pokal in Empfang, heißt es in dem Bericht weiter.

Im zweiten Durchgang traten die Turnerinnen der Gauliga aus sechs verschiedenen Vereinen in drei Leistungsklassen an die Geräte. In der LK 1 hatte lediglich der TSB Ravensburg gemeldet, deren Turnerinnen zeigten hervorragende Leistungen. In der LK 2 kämpften vier Mannschaften um den Sieg. Auf das oberste Treppchen durfte schließlich die Mannschaft der TSG Ailingen 2. Platz zwei erkämpfte sich die WKG TG Wangen-Eisenharz vor der TSG Ailingen 1 und dem TSB Ravensburg.

In der Leistungsklasse 3 starteten fünf Mannschafen aus drei Vereinen. Hier wurde der TV Reutin mit nur drei Turnerinnen Pokalsieger mit nur 0,15 Punkten Vorsprung vor dem TV Kressbronn. Die großen Turnerinnen hatten sich entschlossen, wieder mal einen Wettkampf in heimischer Atmosphäre zu turnen, was ihnen gut geglückt ist. Für den TVK starteten: Celine Stauber mit der höchsten Gesamtpunktzahl, Julia Lindner, Kendra de Shields, Fabiola Pichler, Sylvia und Carolin Schmid und Mirjam Gauger. Ebenfalls auf dem Treppchen als 3. Sieger kam die TS Friedrichshafen 1 vor ihren Clubkameradinnen der 2. Mannschaft. Die zweite Mannschaft des TVK turnte sich auf den 5. Platz mit Sanja Bär als sechstbeste Gesamtturnerin, Estella Linhart, Franziska Stehle , Julia Wirth, Mia Widmann, Isabelle Essink und Klara Geßler. Trotz guter Übungen hatten die Mädels hier gegen die älteren Turnerinnen einfach einen schweren Stand.