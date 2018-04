TV Kressbronn scheidet aus Handball-Bezirkspokal aus

Die Bezirksliga-Handballerinnen des TV Kressbronn haben den Einzug ins „Final Four“ des Bezirkspokals verpasst. Bei der klaren 12:26-Niederlage beim SC Lehr III am Osterwochenende entwickelten die ersatzgeschwächten Gäste viel zu wenig Torgefahr. Schon zur Halbzeit hatten die „Seesterne“ mit 5:14 hinten gelegen und können sich nun voll und ganz auf den Klassenerhalt konzentrieren.

Schon vor der Partie hatte es aus TVK-Sicht personell nicht besonders gut ausgesehen: Viele Spielerinnen standen Trainerin Stefanie Raaf urlaubs- oder berufsbedingt gegen die Dritte des SC Lehr gar nicht erst zur Verfügung. Entsprechend schwer taten sich die Gäste vom See in der Sporthalle Ulm-Nord. Vieles ging den „Seesternen“ mitunter zu schnell, in der Abwehr war man meistens zu spät dran, brachte den wurfstarken Rückraum und die Kreisläuferin des Gastgebers einfach nicht in den Griff.

Während Kressbronn nach zehn Minuten mit 2:6 hinten lag, wuchs der Rückstand bis zur 20. Minute auf 3:10 an. Auch in der Schlussphase des ersten Durchgangs waren die Gastgeberinnen schneller auf den Beinen, agierten passsicherer und abschlussstark. Folgerichtig hatten sich die Mädels von Coach Benjamin Müller zur Pause auf 14:5 abgesetzt. Sie ließen auch nach dem Seitenwechsel keinen Zweifel daran aufkommen, wer das Spielfeld als Sieger verlassen würde.

Das zehnte Tor gelang den TVK-Damen erst in Minute 52, während der Kontrahent aus der Bezirksklasse weitere Treffer zum verdienten 26:12-Endstand folgen ließ und somit unter den letzten vier Mannschaften im Pokalwettbewerb steht.

„Wir hatten gegen ein Team, das mit Landesliga- und Württembergligaspielerinnen gespickt war, schlicht und einfach keine Chance“, fasste Steffi Raaf die 60 einseitigen Minuten passend zusammen. „Positiv ist, dass meine Spielerinnen alle zum Einsatz gekommen sind und bis zum Schluss gekämpft haben.“

Am Samstag, 14. April, ist der TV Kressbronn im Bezirksliga-Derby bei der TSG Ailingen zu Gast.