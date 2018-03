Turnverein hofft auf eine Ein-Feld-Sporthalle

Kressbronns größter Verein, der Turnverein Kressbronn, hat momentan 2223 Mitglieder, die von 92 Übungsleitern sowie 16 Abteilungsleitern betreut werden. Bei der Jahreshauptversammlung des TV blickten die Mitglieder auf das vergangene Jahr zurück und auf Maßnahmen, die für die Zukunft des Vereins wichtig wären.

„Die Stimmung ist sehr gut, das Miteinander ist sehr gut. Woran liegt das?“, diese Frage stellte der Vorsitzende Robert Marzini zu Beginn der Versammlung, um sie dann gleich selbst zu beantworten: „An unserer großen Familie, die alle ihre gesetzten Aufgaben, ihre Jobs mit sportlichem Fachwissen, mit gesundem Ehrgeiz und mit großer Freude am Sport erfüllt.“ Der Vorsitzende erinnerte auch an die verstorbenen Mitglieder Karl-Otto Zeh und Sigi Kletschke. Neben Mitgliedern und Ehrenmitgliedern war auch Kressbronns Bürgermeister Daniel Enzensperger anwesend.

„Was braucht der Verein – ein Exkurs für ein großes Thema“: Damit ging Marzini auf das Konzept zur Erweiterung der Schulsysteme ein, bei der es generell um die Zukunftsfähigkeit der Schulen sowohl in Kressbronn, aber auch in anderen Orten gehe. Ein schwieriges Unterfangen, so auch in Kressbronn: „Die schwierigen Entscheidungen im Rat sind uns allen bekannt“, sagte Marzini. Sportvereine seien Teil des Bildungssystems, der verlängerte Arm der Schule in Sachen körperlicher und geistiger Gesundheit. „Durch langes Sitzen verursachte Haltungsschäden, übermäßige Gewichtszunahmen schon im Kindesalter, Unbeweglichkeit, Handysucht als eine der bedrohlichsten Entwicklungsformen unseres medialen Zeitalters“, so der Vorsitzende. Um Körper und Geist zu trainieren, gehöre aber Einiges drumherum. Man verfüge in Kressbronn über sehr gute, aber mittlerweile auch in die Jahre gekommene, sportliche Einrichtungen wie Parkturnhalle und Schwimmhalle. Man müsse jetzt den Zeitpunkt nutzen und die anstehende Erweiterung der Schule mit der Erneuerung und Ergänzung der genannten Sportstätten zu verbinden. Dazu gehöre Mut, Zuversicht und natürlich – Geld, wobei hier aber nicht nach einem finanziellen Mindestprinzip entschieden werden dürfe.

Vorstand wird einstimmig bestätigt

An den Bürgermeister und Gemeinderat gewandt, sieht der Vorsitzende einen dringenden Bedarf in einer neuen Ein-Feld-Sporthalle als Ersatz für die Parkturnhalle für Schul- und Leistungssport, idealerweise mit Zuschauertribüne, entsprechenden Nebenräumen und womöglich einem Kraftraum. Dazu eine Erweiterung der bestehenden Schwimmhalle mit Lehrschwimmbecken sowie ein fünfbahniges Sportschwimmbecken. Wünschenswert sei dazu eine 400-Meter Leichtathletikbahn mit entsprechenden Stoß- und Wurffeldern und Hindernislauf-Kurs. Bürgermeister Enzensperger nahm die Anregungen zur Kenntnis und versprach, sich für eine Umsetzung der wesentlichen Wünsche in der Zukunft einzusetzen.

Als Höhepunkte des aktuellen Vereinsjahres nannte Marzini das Volleyball-Freiluftturnier, den Bodensee-Marathon, den Bodensee-Radmarathon und das Nikolausturnen. Zum Schluss seines Berichtes blickte der Vorsitzende auf zehn Jahre im Amt zusammen mit Charly Flach und Christian Patzelt zurück. Die Kurzberichte der Abteilungsleiter zeigten wieder das gesamte Spektrum der vielfältigen Vereins- und Sportaktivitäten auf. Kassier Karl Flach gab anschließend einen ausführlichen Bericht über die soliden Finanzen, bevor der Vorstand durch die Kassenprüfer einstimmig entlastet wurde.

Den Neuwahlen stand dann nichts mehr im Weg. Da sich alle Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl stellten, ging dies reibungslos vonstatten. Die gesamte Vorstandschaft wurde einstimmig wiedergewählt. Anschließend wurde die Neufassung der Satzung des TVK vorgestellt und mit einer Gegenstimme verabschiedet.

Zum Schluss der Versammlung standen Ehrungen auf dem Programm. Marzini ernannte Hans Brauchle zum Ehrenmitglied, der seit 1955 dem Verein angehört. Der Vorsitzende zeichnete zudem eine Reihe langjähriger Mitglieder mit Urkunden und Ehrennadeln aus: So bekamen Ehrenurkunden und ein Präsent für 60-jährige Mitgliedschaft Renate Neumann und Wolf-Dieter Kling. Seit 50 Jahren dabei sind Hannelore Günthör, Roland Emser und Peter Stroppel. Für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden Brigitte Dillmann, Stefanie Rist-Günthör, Michael Friedrich-Gaire und Thomas Günthör. Weitere 23 Mitglieder wurden für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.