Trompete und Orgel erklingen

Das Trio „Die Biberacher Bachtrompeten“ und die Organistin Elisabeth Sekul laden zum Konzert mit festlichen Trompeten- und Orgelklängen in die katholische Kirche Maria Hilfe der Christen in Kressbronn ein. Die Musiker konzertieren am Sonntag, 24. März, ab 18 Uhr. Zur Aufführung kommen laut Pressemitteilung glanzvolle barocke Werke, etwa der „Einzug der Königin von Saba“ von Händel und das Concerto von Johann Sebastian Bach. Außerdem sind romantische, meditative Werke von Bruckner und Caccini sowie der berühmte Kanon von Pachelbel zu hören.

Das Ensemble „Die Biberacher Bachtrompeten“ besteht aus den drei Trompetern Michael Bischof, Hans Mohr und Timo Bossler. Nach Studien in Augsburg, München, Weimar und Innsbruck gründeten die drei Musiker im Jahr 2005 das Ensemble. Zu ihnen gesellt sich die renommierte Organistin Elisabeth Sekul aus Aulendorf. Sie wird festliche und kurzweilige Orgelwerke zu Gehör bringen.

Damit die Konzertbesucher die Künstler auch optisch verfolgen können, werden zudem einige Stücke im Altarraum vorgetragen. So dürfen die Zuhörer auf ein besonderes und abwechslungsreiches Konzerterlebnis mit den königlichen Instrumenten Trompeten und Orgel gespannt sein, wie der Veranstalter schreibt.