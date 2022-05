Trio Toccata spielt festliches Konzert für zwei Trompeten und Orgel

Das Ensemble Trio Toccata mit den Musikern Daniel Bucher und Florian Keller (Trompete) sowie Münsterorganist Patrick Brugger ist am Freitag, 27. Mai, um 19 Uhr mit einem festlichen Konzert in der katholischen Kirche Maria, Hilfe der Christen in Kressbronn zu Gast. Mit einem abwechslungsreichen Konzertprogramm vom Barock bis in die Romantik verspricht das Trio eine klangliche Vielfalt durch Hörner und verschiedene Trompeten. Im Mittelpunkt des Konzerts steht die Programmmusik „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgski, welches seit der Orchestrierung durch Maurice Ravel weltberühmt wurde. Die drei Musiker haben gemeinsam an der Musikhochschule in Stuttgart studiert und spielen als Solisten seit mehreren Jahren in dieser Besetzung. Der Eintritt ist frei, um Spenden nach dem Konzert wird gebeten. Weitere Infos unter: www.triotoccata.eu