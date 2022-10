Treffsichere Wahlen und neues Oberhaupt

Der Kreisschützentag des Schützenkreises Bodensee 2022 fand am 14. Oktober statt. Wie den Berichten der verschiedenen Funktionsträger zu entnehmen war, haben alle Bereiche in den vergangenen zwei Jahren deutliche Einschränkungen erleben müssen. Daher sind auch die Schützenvereine glücklich, dass in 2022 endlich wieder ein normales sportliches Leben möglich war. Laut Bericht der Schriftführerin konnten viele hervorragende Ergebnisse erzielt werden und einige Schützen aus dem Bodenseekreis waren auch bei der deutschen Meisterschaft erfolgreich.

Im Mittelpunkt des Kreisschützentages standen vor allem die Wahlen. Da die letzten zwei Kreisschützentage abgesagt werden mussten, wurden sämtliche Ämter neu gewählt.

Nach zwölfjähriger Amtszeit hat Kreisoberschützenmeister Richard Pfleghar seinen Posten abgegeben, um seinen Ruhestand genießen zu können. Verabschiedet wurde ebenfalls die langjährige Kreisschriftführerin Heike Polensky.

Nach den Wahlen setzt sich der Schützenkreis Bodensee aus folgendem Team zusammen:

Kreisschützenmeister ist Werner Hirscher, Kreiskassiererin ist Gabi v.d.Löcht, Kreisjugendleiter ist Roland Kumpf, Kreisportleiter ist Werner Wetzel, Kreisschriftführerin und Kreisdamenreferentin ist Stephanie Schiele, Kassenprüfer sind Uwe und Andreas Link, Kreisseniorenreferent ist Rainer Badtke

Ein Höhepunkt der Veranstaltung waren laut Mitteilung die Ehrungen des Schützenkreises Bodensee für besondere Leistungen im Schützenwesen: Das Kreisehrenzeichen in Silber erhielten Kreisjugendleiter Roland Kumpf und der 1. Kreisschützenmeister Werner Hirscher. Das Kreisehrenzeichen in Gold wurde an Otto Schütz und Stephanie Schiele verliehen.

Zum Ende der Sitzung bedankte sich der scheidende Kreisoberschützenmeister Richard Pfleghar bei der Schützengilde Kressbronn für die Ausrichtung des Kreisschützentages. Den Dank richtete er auch an die Vorstandschaft für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen zwölf Jahren und wünschte der neuen Vorstandschaft viel Glück. Zum Schluss übergab Pfleghar sein Amt und das Wort an seinen Nachfolger Thomas Stoll, der positiv in die Zukunft des Schützenkreises Bodensee blickt.