Traktor touchiert Radfahrerin

Eine 80-jährige Pedelec-Fahrerin wurde am Dienstag gegen 17.45 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Kochermühle und Kressbronn von einem unbekannten Traktorfahrer überholt und beim Wiedereinscheren mit dem letzten Anhänger am Arm gestreift. Die Fahrradfahrerin verlor das Gleichgewicht und stürzte auf die Straße. Dabei verletzte sie sich schwer und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut einem Autofahrer, der hinter dem Traktor fuhr, handelte es sich um eine größere Zugmaschine mit zwei Anhängern, die mit Obstkisten beladen waren. Auffällig am hinteren Anhänger war ein weißes Schild. Der Fahrer, der den Unfall vermutlich nicht bemerkt hat, soll zwischen 20 und 25 Jahren sein und schwarze Haare haben.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.