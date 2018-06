Tolle Leistung von Ana Muca und Franziska Klotzbücher

Seitens der Jugendmusikschule Kressbronn haben zwei junge Musiker hervorragend beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ abgeschnitten. Bei dem Wettbewerb in Friedrichshafen hat Ana Muca in der „Solowertung“ mit dem Waldhorn in der Altersstufe Ib 24 Punkte und einen ersten Preis erreicht. Ebenso hat Franziska Klotzbücher in der „Solowertung Trompete“ in der Altersstufe III teilgenommen und mit 20 Punkten einen zweiten Preis ergattert. „Alle Musiklehrer und Eltern gratulieren euch zu dem Erfolg“, gibt Musikschulleiter Karlheinz Vetter die Glückwünsche aus Kressbronn weiter.