Toll: Tacho-Beschleuniger in der Straße

Unsere Serie über Fahrradtachos, die ohne ersichtlichen Grund plötzlich hohe Geschwindigkeiten anzeigen, geht weiter. Diesmal bewirkt keine Induktionsschleife zum Zählen von Fischen wie an der Rotachmündung das merkwürdige Phänomen, sondern ein Impuls, der aus dem Erdboden kommt. Die Geschichte findet jetzt in der Säntisstraße in Kressbronn ihre Fortsetzung.

Südlich des Kressbronner Feuerwehrhauses, an der Zufahrt zum Gewerbegebiet Nord, gerät der neue Tacho von Maximilian Beil regelmäßig außer Rand und Band.

Der Elfjährige hatte erst vor zwei Wochen ein neues Fahrrad bekommen und dazu einen solarbetriebenen drahtlosen Tacho Marke Atech (Marktkauf). Schon nach dem ersten Vorbeifahren an der besagten Stelle ist es ihm aufgefallen.

Die Displayanzeige beschleunigte auf der ebenen Strecke, ohne dass er stärker in die Pedale trat. Es hörte auch nicht auf, als er abstieg, das Rad hinstellte und den Tacho abmachte.

In einem Radius von etwa zehn Meter um eine Grüninsel mit Baum auf Höhe des Gebäudes Säntisstraße 50 gerät die Displayanzeige außer Rand und Band. Bis zu 99,9 Stundenkilometer zeigt sie an. Maximilian Beil hat es mehrmals getestet – mit seinem Vater und dann auch mit dem SZ-Reporter.

Als aufmerksame SZ-Leser war den beiden die Geschichte über die „spinnenden Tachos“ an der Rotachmündung in Friedrichshafen präsent. Dort hatte eine im Wasser liegende Induktionsschleife zum Zählen von Seeforellen die Tachos gestört.

Eine Kontaktschleife wie in der Rotach liegt in der Säntisstraße gewiss nicht. In der Nähe befindet sich auch kein Mobilfunkmast und keine sichtbare Leitung. Ein Stromverteilerkasten am Straßenrand kann’s auch nicht sein, denn dort spricht der Tacho nicht an. Auffällig ist jedoch, dass das Gerät in Bodennähe schneller auf Touren kommt. Außerdem lässt sich der Tacho auch von funkenden Handys beeindrucken. Hält man ihn außerhalb des Störungsbereichs auf Tuchfühlung mit einem vier Jahre alten Nokia E 50, geht die Anzeige ebenfalls auf Höchstgeschwindigkeit von 99,9 km/h. Doch bereits in wenigen Zentimetern Entfernung vom Handy ist der Spuk vorbei.

Es muss sich bei dem Sender, der den Tacho zum Laufen bringt, also um eine relativ hohe Frequenzstärke handeln. Jedenfalls ist sie höher als die Impulse, die der Sender am Fahrrad dem Tacho übermittelt. Sie trifft außerdem genau den Frequenzbereich, mit dem der Tacho arbeitet. Fachleute gehen in einem solchen Fall von einer Überlagerung der Frequenzen aus.