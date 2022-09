Tierischer Besuch im Haus der Pflege Kressbronn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe des Bodenseekreises anlässlich des Weltalzheimertags am 21. September luden die Organisatorinnen der Betreuungsgruppe für Demenz, Sabrina Dausch, Monika Baumann und Susanne Eiermann ein, den Nachmittag in Kressbronn vor dem Haus der Pflege St. Konrad auf dem Ottenberg zu verbringen. Albert Stöckle, langjährig ehrenamtlich engagiert bei der Gestaltung des Nachmittags, erinnerte zu Beginn im Rahmen einer kleinen Andacht an die Arche Noah und den Bund Gottes mit den Menschen. Zu den rund 35 Gästen gesellten sich danach zwei Lamas, die, geführt von der Ergotherapeutin Daniela Beck, freudig begrüßt und ausgiebig bewundert und gestreichelt wurden. Eiswagen Conte sorgte für die süße Verpflegung des Nachmittags.

Die Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenzerkrankungen in Kressbronn trifft sich immer dienstags zwischen 14 und 17 Uhr im Kapellenhof, Friedhofweg 1, Kressbronn. Aktuell suchen wir Ehrenamtliche, die Lust haben, gegen eine Aufwandsentschädigung in der Gruppe mitzuhelfen und 14-tägig den Nachmittag mit zu gestalten: Weitere Informationen zur Gruppe: Gemeinwesenarbeit der Stiftung Liebenau Kressbronn, Kapellenhof unter Telefon 07543/ 5600.