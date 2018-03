Tiefenentspannen, Kuchen backen oder High-Heels-Laufen

An der Volkshochschule beginnt bald wieder das Frühjahrssemester. In den folgenden Kursen, sind noch Plätze frei.

Qigong und Tiefenentspannung: Übungen zur Lebenspflege und Imagination. Qigong - als gesundheitspflegende, energetische Körperübungen - hat schon lange bei uns im Westen Einzug gehalten. Die meditativen Übungen wirken aber nicht nur auf der körperliche Ebene, sondern sprechen ebenso Seele und Geist an. Die Kraft der Imagination aus dem Zustand der Ruhe und Gelassenheit erfährt dabei eine besondere Bedeutung und trägt zum Wohlbefinden und Heilwerden bei. Meditatives Arbeiten mit der uns innewohnenden Kraft des Qi (Lebensenergie) und imaginative Entspannungsübungen im Liegen, die unsere Ressourcen aufdecken und fördern sollen, stehen in diesem Seminar im Mittelpunkt. Sechs einfach zu erlernende Übungen aus der Reihe der 18 Taiji-Qigong-Bewegungen bilden das Gerüst, um in den Fluss der langsam und schonend ausgeführten Qigongübungen zu gelangen. Sanfte Entspannungs- und Dehnübungen im Liegen und Stehen unterstützen das wieder Mobilwerden des Beckenbereichs. Geführte Mentalreisen und Meditation bringen einen an Kraft- und Energiezentren, um dort „verborgene Schätze“ zu heben. Innere Blockaden und Stagnationen können somit aufgelöst werden und tragen zu erhöhter Lebensqualität bei. Um die Qigong-Methode zu erlernen, bedarf es weder Vorerfahrung, noch sportlicher Fitness. Sie ist für alle Generationen und Leistungsgruppen geeignet. Es wird gebeten, eine Decke und bequeme Kleidung mitzubringen.

Wer, wann, wo?: Rüdiger Breustedt, zehn Abende, 22. März bis 5. Juli, donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr; Festhalle, Mehrzweckraum, 1. OG Hauptstr. 39;

Opa Fietes Backstubengeheimnisse: Kuchenglück aus der Küstenbäckerei: Ob Blauer Heinrich, Pharisäertorte, Holländer Kirsch, Friesentorte, Möhren-Preiselbeertorte, Sanddornsahnetorte oder Verdrehte Jungs - die Kuchen und Tortengebäcke haben nicht nur interessante Namen und erinnern an den Urlaub, sie sind allesamt lecker und auch im süddeutschen Haushalt gut herzustellen. Mitzubringen sind: zwei Geschirrtücher, Kunststoffschüssel, Backblech, ggf. Schürze

Wer, wann, wo?: Marcel Röhl, Bäcker, ein Abend, Donnerstag, 22. März, 18.30 - 22 Uhr; Bildungszentrum Parkschule, Küche, Raum 018, UG, Maicherstr. 15

Laufen auf hohen Schuhen: In hohen Schuhen elegant und selbstbewusst auftzutreten wird in diesem Kurs ebenso vermittelt wie auch Ausstrahlung zu zeigen und innere Schönheit zu demonstrieren. Mitzubringen sind hochhackige Schuhe und dicke Socken

Wer, wann, wo?: Ingrid Martin, ein Abend, 28. März, Mittwoch, 19 bis 21 Uhr, Bahnhof, Lesesaal, Nonnenbacher Weg 3;

Mozzarella - selbst gemacht - geht das... ? : Es wird aus Biomilch Mozzarella hergestellt, aus der anfallenden Molke Getränke mit Kräutern und Früchten gemixt. Die Teilnehmer erfahren und erleben die Zusammenhänge der Käseherstellung und der jeweiligen Prozesse, die in der Milch entstehen. Jeder wird sein eigenes Stück Mozzarella herstellen und mit nach Hause nehmen können. Die Teilnehmer werden aktiv in den Prozess eingebunden und die Mengen werden so gestaltet, dass das Nachmachen in jeder Küche möglich ist. Heimische Kräuter werden gezeigt und verarbeitet, in den Wartezeiten Kräutersalze und Kräuteröle her gestellt. Ein Kurs für alle Sinne! Mitzubringen wären: zwei bis drei Schraubgläser, Vorratsbehälter, Schreibzeug, Mörser, falls vorhanden und wer möchte, eigene Kräuter oder Früchte für den Molkedrink.

Wer, wann, wo?: Siegfried Wörner, Molkereimeister, Petra Moch-Wörner, Kräuterpädagogin, 1 Abend. Donnerstag, 8. März, 18 bis 21.45 Uhr

BZ Parkschule, Küche, Raum 018, UG, Maicherstr. 15