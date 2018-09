Ticketverkauf für „KressCendo“ hat begonnen

Seit Jahresbeginn laufen die Proben des gemischten Chores „KressCendo“ für dessen Konzertabende mit Orchester am Wochenende 13. und 14. Oktober in der Festhalle in Kressbronn. „Sonnenaufgang“, so lautet der verheißungs- beziehungsweise geheimnisvolle Titel für die beiden Konzerte.

Wer Stefan Marinov und seinen Chor „KressCendo“ in den vergangenen Jahren erleben durfte, konnte sich immer wieder an wunderbaren Abenden erfreuen. Konzertbeginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Für diese Konzerte hat der Vorverkauf bereits egonnen. Karten gibt es im Internet bei allen Reservix-Stellen (online unter www.reservix.de mit Eingabe Kressbronn oder KressCendo) oder in der Tourist-Info in Kressbronn.

Weitere Informationen finden Interessenten auf der Homepage des Chores unter www.gesangverein-kressbronn.de, dann zu „Sonnenaufgang“.