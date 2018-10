Teppichblüten und eine schwebende Kugel

„Fadenschein“ heißt die Ausstellung mit vier Künstlern aus Nürnberg, Potsdam, Berlin und dem nahen Baienfurt, die Bürgermeister Daniel Enzensperger am Sonntagmorgen in der Galerie in der Lände eröffnet hat.

Für die vierte Ausstellung der Reihe „vierstimmig“ hat Kuratorin Gudrun Teumer-Schwaderer vier Künstler aus dem Bereich der textilen Kunst eingeladen: vier Vertreter derselben Kunstrichtung, zugleich vier ganz verschiedene Ansätze, wie sie bei der Vorstellung der Künstler wie im Gespräch mit ihnen deutlich machte.

Sie erinnerte daran, dass der Faden schon immer auch im übertragenen Sinn angewandt wurde, ob Ariadne-Faden, roter oder seidener Faden. In der Kunst sei der Faden anfangs nur als Hilfsmittel, etwa für die Schnurkeramik, später in der Leinwand für die Malerei vorgekommen. Hier nun also Faden als Grundlage textiler Kunst, die sich mittlerweile emanzipiert habe und in Augenhöhe neben Malerei und Bildhauerei stehe.

Um mit der Kunst auch Geld zu verdienen, hatte Dorothee Schraube-Löffler beim Studium neben Malerei auch die Textilklasse gewählt. „Mädle, web deine Bilder, dann sind sie viel stärker“, habe Professor Willi Baumeister zu ihr gesagt, erzählte sie, so sei sie zum Teppichweben gekommen. Aus dem Nachlass einer Freundin von Ida Kerkovius habe sie einen Webstuhl erstanden, auf dem sie heute noch arbeite. Die Wolle, die sie verwendet, färbt sie selbst und setzt sie, wie an den fein gewobenen Exponaten zu sehen, sehr bewusst ein.

Auch Susanna Taras aus Potsdam „malt mit Wolle“. Sie knüpft farbenfrohe, flauschige Teppiche, deren Strahlkraft noch durch Synthetikfäden in Leuchtfarbe verstärkt werden: ein Blütenmeer im Farbenrausch als Hingucker an den Wänden. Im Vergrößerungsglas betrachte sie die Kraft und Schönheit der Blüten: „Da kann ich mich am liebsten reinzoomen in die Blüten“, dieses Glücksgefühl wolle sie mit ihren Arbeiten überhöhen.

Welch ein Kontrast zu den gestickten „Zeichnungen“ von Jochen Flinzer, Kunstprofessor in Nürnberg. Eigentlich habe er, was er macht, nicht als Stickerei gesehen, sondern als konzeptuelle Zeichnung. Interessiert habe ihn, was während des Stickens auf der Rückseite passiert, wo die verbindenden Fäden ein neues, abstraktes Bild entstehen lassen – anfangs zufällig, inzwischen mit eigener Systhematik gesteuert: „Die Linien der Rückseite sind so etwas wie Bewegung in der Luft.“ Luftige Gebilde schafft Christof Zwiener mit seinen Installationen. Im Obergeschoss hat er für Kressbronn ein solches Luftgebilde aus Faden geschaffen: Schwarze Fäden malen Konturen in die Luft, eine fragile Kugel, die an unsichtbaren Fäden schwebt. Seine Mutter habe ihm beim Nähen Garnrollen zum Spielen überlassen, die er als „Seilbahnen“ quer durch den Raum spannte – daran habe er sich beim Bildhauerstudium erinnert, als er zwar groß, aber leicht arbeiten wollte: „Im Prinzip mache ich das, was andere auf Papier machen: räumliche Figuren zeichnen.“