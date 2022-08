Teledata unterstützt die Kinderspielstadt Bad Kresselnau

Insgesamt 44 „Arbeitsstellen“ standen dieses Jahr in der Kressbronner Kinderspielstadt zur Auswahl. Wie im einer ganz normalen Gemeinde wird auch in Bad Kresselnau alles angeboten, was zum Gemeindeleben dazugehört. Crêperie, Atelier, Beautysalon und Werbeagentur, Schmuckwerkstatt, Elektro-Kresselnau, Schrauberwerkstatt und Kresselhof, Tourist-Info, Post und Souvenirladen: Die Auswahl war groß. Und damit richtig gearbeitet werden kann, muss auch das nötige Material zur Verfügung stehen. Besonders intensiv war laut Pressemitteilung des Stadtmarketings unter anderem der Materialbedarf in der Elektro-Werkstatt, und dies war Grund für die Teledata, die Werkstatt dabei zu unterstützen. Auch den Druck der Bürgerzeitung „Kresselblättle“ sponsorte der Telekommunikationsanbieter aus Friedrichshafen. Insgesamt umfasste die Unterstützung für die Spielstadt 1500 Euro, teilt die Teledata mit. Teledata-Marketingleiterin Jana Klesz freute sich darüber, mit wie viel Eifer die Kinder in der Werkstatt loslegten. Kressbronns Bürgermeister Daniel Enzensperger bedankte sich für die Spende, ohne die dieses Projekt „nicht realisierbar“ gewesen wäre. Foto: Teledata GmbH