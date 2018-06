Teilstück der Seeauslaufleitung wird ersetzt

Ein Teilstück der Seeauslaufleitung von der Verbandskläranlage Kressbronn-Langenargen zum Bodensee muss ersetzt werden. Dies haben die Vertreter der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbands in ihrer Sitzung beschlossen. Zudem wird die Verbandsverwaltung beauftragt, ein Sanierungskonzept für die Leitung unter Beteiligung eines Ingenieurbüros auszuarbeiten.

Nachdem im vergangenen Jahr ein Rückstau in der Seeauslaufleitung festgestellt wurde, wurde diese im Rahmen der Eigenkontrollverordnung gespült und mit einer Spezialkamera befahren. Wie Gernot Molitor vom Ingenieurbüro Götzelmann & Partner erklärte, lag die Ursache für den Rückstau an einem Wehr im Kanalschacht, welches von einem Landwirt unerlaubterweise zur Wasserentnahme eingebaut wurde. Wie Gernot Molitor bestätigte, wurde die Anlage unverzüglich vom Verursacher entfernt.

Im Zuge der Kamerabefahrung habe man zudem im Kanal verschiedene Schäden festgestellt. „Bei zehn Halterungen mussten wir teilweise enorme Rissbildungen feststellen, die jedoch mit einer sogenannten ,Inliner-Sanierung’ behoben werden können. An einer Stelle ist die Rissbildung so stark, dass der Kanal bereits verformt ist. Aus Gründen der Betriebssicherheit muss dieses Teilstück relativ kurzfristig in offener Bauweise auf einer Länge von zwei bis drei Metern ausgewechselt werden“, erklärte Gernot Molitor dem Gremium. Es wurde vorgeschlagen, die Maßnahme noch in diesem Jahr durchzuführen und bis zur nächsten Verbandsversammlung die Kosten für die Inliner-Sanierung zu ermitteln. (ah)