Teddydoktor eröffnet übers Wochenende Praxis in Kressbronn

In Kressbronn gehen am Wochenende, 21. und 22. Juli, wieder jede Menge See-Bären vor Anker. An diesen beiden Tagen steigt in der Festhalle Kressbronn, Hauptstraße 39, das 15. See-Bären-Festival. Geöffnet ist am Samstag von 11 bis 17 Uhr, am Sonntag von 11 bis 16 Uhr. Künstler und Hersteller präsentieren in der Festhalle Künstlerteddys, Sammlerbären, antike Tiere, Puppen und Miniaturen.

Natürlich sind auch ein Puppenarzt und ein Teddydoktor in Kressbronn an Bord, die kleinere Blessuren direkt vor Ort beheben, wie der Veranstalter mitteilt. Zudem wartet eine Schätzstelle, um antike Puppen oder Bären unter die Expertenlupe zu nehmen. Viele Hobbybastler finden auf dem Festival Anregungen für eigene bärige Kreationen. Auch das passende Zubehör kann vor Ort erworben werden – vom Miniatur-Polstermöbel über Stoffe, Werkzeuge und Garne bis hin zu selbst genähten Modekollektionen ist alles dabei.

Wer selbst zu Nadel und Faden greifen möchte kann seine eigene kleine Maus oder Bärentasche unter Anleitung fertigen.

Die Messe ist für Besucher und Aussteller aus der Schweiz, aus Österreich, Liechtenstein und Deutschland ideal zu erreichen – sei es mit dem Schiff, mit der Bahn oder mit dem Auto.