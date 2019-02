Taxi-Messerstecher hat mit Revision Erfolg

Die Revision eines 22-jährigen Angeklagten hat sich gelohnt – er wurde am Montag vom Landgericht Ravensburg zu sechs Jahren und drei Monaten Haftstraße verurteilt. Nach einem Discobesuch am 25. Dezember 2016 hatte der junge Mann in Kressbronn einen Taxifahrer mit dem Klappmesser bedroht – und anschließend einen Mitfahrer geschlagen und diesem in den Hals gestochen. Deshalb verurteilte das Landgericht ihn im Oktober 2017 unter anderem wegen versuchten Mordes zu acht Jahren, der Bundesgerichtshof entschied nach der Revision jedoch, dass sich der Mann „nur“ wegen versuchten Totschlags zu verantworten hätte.

Streit im Großraumtaxi

Der Fall hat an Weihnachten 2016 auch über die Grenzen Kressbronns hinaus für Aufsehen gesorgt: Der damals 21-Jährige war am 25. Dezember 2016 gegen 4 Uhr in der Nähe von Lauterach vor der Disco „Blue“ zusammen mit sieben oder acht weiteren Fahrgästen in ein Großraumtaxi gestiegen, um nach Hause nach Friedrichshafen zu gelangen. Bereits nach kurzer Zeit musste sich der Angeklagte das erste Mal übergeben, was laut Staatsanwaltschaft zu einem Streit, wer die Reinigungskosten übernimmt, führte. Zwischen Lindau und Kressbronn übergab sich der junge Mann erneut, weshalb der Taxifahrer gegen 5.20 Uhr seine Fahrt stoppte.

Klappmesser mit 10 bis 15 Zentimeter langer Klinge

Daraufhin zückte der Häfler, der in der ersten Reihe saß, „im angetrunkenen, aber nicht volltrunkenen Zustand“ ein Klappmesser, dessen 10 bis 15 Zentimeter lange Klinge er dem Taxifahrer an den Hals hielt. Durch einen 29-jährigen Fahrgast, der aus der zweiten Reihe den Betrunkenen am Gürtel zurückzog und beruhigend auf ihn einsprach, eskalierte der Streit zunächst nicht weiter und die Fahrt konnte fortgesetzt werden.

Mit der Tat geprahlt

Rund zehn Minuten später – gegen 5.30 Uhr – stieg der 29-Jährige zusammen mit Freunden an der Kressbronner Sparkasse aus und der Streit über die Reinigungskosten des verdreckten Taxis startete erneut. Der Angeklagte verpasste dem 29-Jährigen zunächst zwei Faustschläge ins Gesicht, verletzte ihn anschließend mit dem Klappmesser unterhalb des Ohres am Hals und habe damit „seinen Tod billigend in Kauf genommen“, wie der Staatsanwalt während des ersten Prozesstages im Herbst 2017 sagte.

Ich habe wirklich zugestochen, ich habe den da draußen abgestochen, er hat mich wirklich genervt. Der Täter nach dem Angriff

Der Täter stieg anschließend wieder ins Taxi und habe mit den Worten „ich habe wirklich zugestochen, ich habe den da draußen abgestochen, er hat mich wirklich genervt“ vor den weiteren Fahrgästen geprahlt. Die Fahrt endete schließlich in Friedrichshafen. Fünf Tage später konnte der junge Häfler festgenommen werden.

Altes Urteil wird kassiert

Nachdem ihn das Landgericht seinerzeit wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung zu acht Jahren verurteilte, legte der heute 23-Jährige Revision gegen das Urteil ein - und der Bundesgerichtshof gab ihm in dem Punkt recht, dass die Anklage nicht auf versuchten Mord, sondern auf versuchten Totschlags hätte lauten müssen – und deshalb das Strafmaß in diesem einen Punkt zu korrigieren sei. Denn während bei versuchtem Mord der Angriff „heimtückisch“ und „überraschend“ hätte ausgeführt werden müssen, so sei der Angeklagte in diesem Fall bereits schon zuvor durch sein aggressives Verhalten aufgefallen, weshalb bei den Opfern „nicht völlige Ahnungslosigkeit“ geherrscht hätte, wie Richter Böhm am Montagvormittag ausführte.

Nach rund drei Stunden stand das Urteil fest: sechs Jahre und drei Monate. Damit hielt sich das Landgericht in etwa an die Forderung der Staatsanwaltschaft, die insgesamt sieben Jahre gefordert hatte – die Verteidigung dagegen hatte auf vier Jahre plädiert. „Für uns war ganz gravierend die erschreckende Diskrepanz zwischen Anlass und Ihrem Verhalten. Dies lässt einen wahnsinnigen Charaktermangel und Persönlichkeitsdefizit erkennen“, so Richter Böhm. Das Gericht nehme dem Angeklagten aber inzwischen auch ab, „dass Sie die Tat zutiefst bereuen“. Denn, wie der Angeklagte am Montag mehrfach aussagte, habe die Untersuchungshaft ihm in vielfacher Hinsicht „die Augen geöffnet“.