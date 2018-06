Tag des Mädchenfußballs beim SV Kressbronn

Unter dem Motto „Von Mädchen für Mädchen“ haben zu Beginn der Pfingstferien fast 100 Mädchen im Alter zwischen sieben und zehn Jahren im Kressbronner Eichert beim Tag des Mädchenfußballs teilgenommen. Laut Pressemitteilung gab es ein abwechslungsreiches Programm. Die Veranstaltung fand in Kooperation zwischen den Grundschulen, Parkschule Kressbronn, Franz-Anton-Maulbertsch-Grundschule Langenargen, der Nonnenbachschule und dem SV Kressbronn statt.

Zunächst konnten beim Spiel Vier gegen vier fleißig Stempel gesammelt werden. Hier stand der Spaßfaktor am Fußballsport im Vordergrund. In buntgemischten Teams hatten die Mädchen anschließend Gelegenheit, sich an verschiedenen Stationen der Spielstraße auszuprobieren. Unter fachkundiger Betreuung von erfahrenen Trainerinnen und Spielerinnen des SV Kressbronn erfuhren die Nachwuchstalente, was es heißt, in einem gut funktionierenden Team zu spielen. Am Ende des Mädchenfußballtages gab es noch eine kleine Siegerehrung. Der Event soll wiederholt werden.