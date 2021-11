Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Lesen fördern bedeutet Sprachkompetenz fördern. Das wird natürlich im Unterricht tagtäglich gemacht, aber der Fachschaft Deutsch ging es am 18. November 2021 auch darum, mit dem „Tag des Buches am Bildungszentrum Parkschule Kressbronn“ die Bedeutung des Lesens bewusst zu machen.

Im Rahmen dieses besonderen Tages fanden meist innerhalb der Klassen zahlreiche Aktionen statt, die den Schülerinnen und Schülern großen Spaß machten: Es gab Vorstellungen von Lieblingsbüchern, gemütliche Lesezeit im Unterricht, Märchenstunden, Büchertausch innerhalb der Klasse. Die Sekundarstufe nahm an einer Umfrage zu den Lesegewohnheiten teil, von deren Ergebnissen man sich nun im Foyer der Schule inspirieren lassen kann. Einige Neuntklässler und Neuntklässlerinnen lasen in der Grundschule vor, und die Klasse 6a richtete eine „Pausenbibliothek“ für alle interessierten Mitschüler ein. Da das Feedback so positiv war, soll der „Tag des Buches am BZP“ von nun an jedes Jahr stattfinden.