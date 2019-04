Tag der offenen Tür auf dem Bodan-Areal

Das Aus für das Spielzeugfachgeschäft Schinacher ist abgewendet. Der Laden in Friedrichshafen wird zum 15. Mai von einem Investor übernommen, teilt der Insolvenzverwalter Andreas Schoß mit. Der Name „Schinacher“ bleibt „zumindest vorerst einmal“ erhalten. Anders in Konstanz, dort wird Schinacher unter neuem Namen von einem anderen Investor weitergeführt.

Wer genau diese Investoren sind, wird noch nicht bekannt gegeben, weil noch nicht alle Verträge unterzeichnet seien, sagt Andreas Schoß.