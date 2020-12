Täter brechen in Geschäft in der Argenstraße ein

Nachdem sich Unbekannte am Sonntag gegen 4.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Lebensmittgeschäft in der Argenstraße verschafft haben, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Durch eine eingeschlagene Glastüre gelangten die fünf dunkel gekleideten Personen in das Gebäude, durchwühlten einen Aufenthaltsraum und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Der am Gebäude verursachte Sachschaden wird auf rund 3000 Euro beziffert, heißt es im Polizeibericht.

Personen, die Hinweise geben können, bitte melden unter Telefon 07541 / 70 10.