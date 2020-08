Tänzeln wie einst „Anna“

Die Kressbronner Volkshochschule bietet im Herbstsemester wieder jede Menge neue Kurse an. VHS Kressbronn. Das ganze Programm für Herbst und Winter ist unter www.vhs-bodenseekreis.de zu finden. Anmeldungen sind online möglich.

Wer als Kind die ZDF-Serie „Anna“ geschaut hat und seinen Nachwuchs auch gerne übers Parkett wirbeln sehen möchte, für den ist eventuell das „Ballett für Kinder“ ab vier Jahren interessant. In dem Anfängerkurs werden die Buben und Mädchen an 16 Nachmittagen vom 23. September bis 3. Februar altersgerecht an die Grundtechniken des klassischen Balletts, Posen, Schritte und kleine Tänze hingeführt. Kurstermine sind immer mittwochs von 13.45 bis 14.30 Uhr in der Seesporthalle. Durch Zeigen, Beobachten, Nachahmen und die individuelle Betreuung lernen sie, miteinander in der Gruppe zu üben, Bewegungselemente auszuprobieren, sich, ihren Körper und andere wahrzunehmen. Armhaltung, Übungen im Raum, an der Stange und am Boden ergänzen den Unterricht, wie die VHS schreibt. Körperhaltung und Körperdehnung wird beim Ballett ebenso geschult und somit das Selbstvertrauen gefördert. Die Teilnahme kostet 54,40 Euro.

Wer früher hingegen eher ein Fan von Stefan Raabs („TV total“) Spiel auf der Ukulele war, kann ihm nun nacheifern. In einem Ukulele-Workshop für Einsteiger können Kinder ab zehn Jahren und Erwachsene erste Griffe, einfache Akkorde und Schlagtechniken zu bekannten Songs lernen. Teilnehmer sollten ihre eigene Ukulele mitbringen. Gegebenenfalls kann eine Ukulele auch in einem Musikfachgeschäft gegen Gebühr geliehen werden, schreibt die VHS. Der Workshop findet am Samstag, 26. September, von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr in der Bücherei, Hemigkofener Straße 11, statt. Eine zweistündige Mittagspause ist von 12 bis 14 Uhr eingeplant. Die Teilnahme kostet 49,60 Euro.