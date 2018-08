Unter die Räder gekommen ist Fußball-Bezirksligist SV Kressbronn zum Ausklang des ersten Spieltags der neuen Saison gegen den TSV Heimenkirch. Die Mannschaft von TSV-Coach Klaus Gimple verlor am Dienstagabend vor knapp 200 Zuschauern im Kressbronner Eichert den Gästen aus dem Westallgäu mit 1:6.

„Kapitale Abspielfehler, vier hergeschenkte Tore, aber auch ein Gegner, der läuferisch und zweikampfmäßig viel besser war“: So begründete Gimple die deftige Niederlage seiner Mannen, welche auch in dieser Höhe absolut verdient sei. Hinzu, so der SVK-Trainer, kam auch, dass vier seiner Spieler nach der Urlaubspause ohne Training zum ersten Mal wieder auf dem Platz gestanden hätten.

Bereits zur Halbzeitpause lag Heimenkirch durch jeweils zwei Treffer von Markus Hutterer und Lukas Selig mit 4:0 vorne. Hutterer mit seinem dritten Tor und Nino Hartinger machten nach dem Seitenwechsel das halbe Dutzend voll, der TSV ist damit Tabellenführer. Timo Lüneburg per Strafstoß sorgte für den Ehrentreffer der enttäuschenden Gastgeber.