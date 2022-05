Susanne Klingenstein liest aus „Die Reisen Benjamins des Dritten“

Nach zweijähriger coronabedingter Pause treffen sich Bücherfreundinnen und -freunde wieder in der Kressbronner Lände in der Seestraße, und zwar am Mittwoch, 18. Mai, um 19.30 Uhr. An diesem Abend ist laut Pressemitteilung die deutsch-amerikanische Literaturwissenschaftlerin Susanne Klingenstein (Boston) zu Gast. Sie liest aus dem von ihr übersetzten und kommentierten Roman des jiddischen Autors Scholem J. Abramowitsch „Die Reisen Benjamins des Dritten“. Und sie wird mit den Teilnehmern über das Buch sprechen.

Es geht in dem 2019 im Hanser-Verlag erschienenen Werk um den Titelhelden Benjamin, der in einem ukrainischen Dorf lebt. Er hasst die Enge seines Dorfes und seiner Ehe, liebt alte Reiseberichte. Und so träumt er von einer eigenen triumphalen Reise auf den Spuren Alexanders des Gro0en, von der er berühmt und als Erlöser der russischen Juden zurückkehren wird. Er überredet seinen Freund Senderl, mit ihm auszubüxen, und zusammen reisen sie wie Don Quichote und Sancho Pansa, von Missgeschicken verfolgt, durch die jüdische Provinz.

Als der Roman 1878 in Wilna erschien, erkannten jiddische Leser laut Mitteilung sofort, dass es sich hier um eine riskante politische Satire handelte.