Surfer löst Großeinsatz vor Kressbronn aus

Mit einem Großaufgebot an Rettungskräften ist am Samstag gegen 14.45 Uhr vor Kressbronn nach einem Surfer gesucht worden, der nach Angaben einer Zeugin ins Wasser fiel und danach vergeblich versucht hatte, das Segel wieder aufzurichten.

Wie die Polizei schreibt, hatte die Frau den Mann beim Surfen beobachtet und gesehen, wie er ins Wasser fiel. Danach habe er vergeblich versucht, das Segel aufzurichten, was ihm wegen des Starkwindes nicht gelang. Da die Frau nur noch hin und wieder den Kopf sehen konnte, vermutete sie, dass der Surfer in Schwierigkeiten ist. Daraufhin rief sie die Polizei. Ein Großaufgebot an etwa 50 Rettungskräften machte sich schließlich auf die Suche nach dem Surfer. Der 29-jährige Wassersportler konnte sich in der Zwischenzeit unverletzt an den Strand retten. Gegenüber der Polizei gab er an, auf dem Surfbrett an die Anlegestelle für Schiffe gepaddelt zu sein. Neben einem Rettungshubschrauber waren die Feuerwehren Langenargen, Kressbronn und Friedrichshafen und mehreren Booten im Einsatz. Zusätzlich suchten etwa 20 Einsatzkräfte auf vier Booten der DLRG und der Wasserwacht nach dem Surfer.