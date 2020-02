Supermarkt-Eröffnung: Enzensperger kassiert

Der Lebensmitteldiscounter Lidl hat seine Filiale in der Säntisstraße in Kressbronn durch einen Neubau ersetzt. Wie das Unternehmen mitteilt, steigt am Donnerstag, 20. Februar, eine Eröffnungsfeier. Ein Höhepunkt: Bürgermeister Daniel Enzensperger sitzt ab 8 Uhr an der Kasse, die Einnahmen der Aktion spendet Lidl an die Bürgerstiftung Kressbronn.

Attraktive Einkaufsbedingungen in einer modernen Einkaufsstätte – als Nahversorger sei Lidl die Nähe zum Kunden besonders wichtig. Daher habe das Unternehmen sein Filialnetz in Kressbronn weiter entwickelt und die ehemalige Filiale in der Säntisstraße durch einen modernen Neubau ersetzt. In der Mitteilung heißt es: Viel Tageslicht und breite Gänge würden für ein angenehmes Einkaufserlebnis sorgen, neueste Technik und ökologische Bauweise Energie sparen und Maßstäbe im nachhaltigen Filialbau setzen. Lidl-Verkaufsleiter Alexander Eisenbarth sagt: „Wir freuen uns sehr, dass uns die Kressbronner hier so gut annehmen und uns bereits seit 23 Jahren ihr Vertrauen schenken.“

Anlässlich der Neueröffnung am Donnerstag, 20. Februar, nimmt Bürgermeister Daniel Enzensperger um 8 Uhr für den guten Zweck an der Lidl-Kasse Platz und zieht die Einkäufe der Kunden über den Scanner. Die gesamten Einnahmen dieser Aktion spendet Lidl laut Mitteilung an die Bürgerstiftung Kressbronn. Auch für die Kunden gebe es besondere Neueröffnungsaktionen: Bei einer Verkostung von Kaffee könnten sie sich von der Qualität der Lidl-Produkte überzeugen.

Mit der Neueröffnung entstehen drei neue Arbeitsplätze in Kressbronn, teilt das Unternehmen mit. Die Mitarbeiter aus den Berufsfeldern Kassierer, Verkäufer, Kaufmann im Einzelhandel und Handelsfachwirt haben sich auf ihre Aufgaben vorbereitet und freuen sich auf den Neustart in der Säntisstraße, heißt es. „Wir können es kaum erwarten, unsere Kunden in dieser schönen, neuen Filiale zu begrüßen“, bestätigt Lidl-Filialleiter Stefan Vogler.