Straßenausbau Hüttmannsberg beginnt im Frühjahr 2022

Nachdem die Planungsleistungen zum Straßenausbau in Hüttmannsberg ausgeschrieben worden sind, hat der Gemeinderat Kressbronn nun in seiner Sitzung am 29. September die Vergabe der ausgeschriebenen Bauleistungen an die wirtschaftlichste Bieterin, die Firma Zwisler aus Tettnang, beschlossen. Dies teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Des Weiteren hat der Gemeinderat der Verschiebung des Baubeginns in das Jahr 2022 und der damit verbundenen Übertragung von Haushaltsmitteln in das Jahr 2022 zugestimmt. Aufgrund der derzeitigen Marktlage hinsichtlich Materialbeschaffung sei ein Baubeginn vor Anfang/Mitte November nicht realistisch. Bei einer geschätzten Bauzeit von circa sechs bis sieben Wochen birgt ein späterer Baubeginn als Mitte Oktober die Gefahr einer „Winterbaustelle“. Das würde bedeuten, dass je nach Witterung die Baustelle eingestellt werden müsste. Im schlimmsten Fall wäre dann der Ausbaubereich den Winter über nicht nutzbar. Um dieses Risiko zu vermeiden, sei der Baubeginn in das Jahr 2022 verschoben worden. Bei einem Baubeginn im März/April 2022 können die gewünschten Hausanschlüsse gleich mit realisiert werden, teilt die Gemeinde mit.