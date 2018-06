Straßen-Sanierung: Jetzt ist das Kressbronner Ösch dran

Die Straße „Im Kressbronner Ösch“ wird saniert und erhält einen neuen Gehweg. „Seit drei Jahren ist das Vorhaben geplant, doch bisher musste die Sanierung immer wieder wegen der Merhkosten in der Bodanstraße verschoben werden“, berichtete Oliver Schieber vom Tiefbauamt. Nicht nur der Fahrbahnbelag soll erneuert werden, auch Mischwasserkanal, Wasserleitung und Straßenbeleuchtung werden teilweise ausgetauscht. Zudem sollen Leerrohre für Breitband verlegt und vier neue Bauplätze erschlossen werden. „Bei der Fahrbahnbreite haben wir ein Problem“, so Schieber – weil es nur wenig Platz gebe. So beträgt die Fahrbahnbreite 3,50 Meter im hinteren Bereich und 4,50 Meter in der Einmündung „plus überfahrbarer Gehweg“ – mit einer Höhe von drei Zentimetern und einer Breite von 1,45 Meter, wie der Fachmann erläuterte. Die Diskussion im Rat drehte sich überwiegend um die Beschaffenheit des Gehwegs: „Das ist für Radler eine ganz fiese Kante“, befand Klaus Klawitter und schlug vor, die Straße „durchzuteeren und als Spielstraße auszuweisen“. Dieter Senger-Frey regte an, Straße und Gehweg auf ein gleiches Niveau zu setzen, den Gehweg aber „optisch abzusetzen“. SPD-Rätin Christina Kieble warf ein, dass solche Gehwege immer eine „schlimme Stolperfalle“ für Senioren darstellten. Doch Oliver Schieber riet dazu, Fußgängern durch die kleine Erhöhung einen geschützten Raum zu bieten. Das Gremium stimmte schließlich geschlossen für die Planung. Foto: Andy Heinrich