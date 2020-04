Stiftung verkauft Schutzmasken

Die Bürgerstiftung Kressbronn bietet in Zusammenarbeit mit Sonja Kopp erstmals am Donnerstag, 30. April, beim Wochenmarkt auf dem Rathausplatz Schutzmasken aus Stoff zum Selbstkostenpreis an. Diese häufig auch als Mund-Nasen-Schutz bezeichneten Masken verhindern laut Ankündigung, dass große Speicheltropfen des Maskenträgers in die Umgebungsluft abgegeben werden.

Derartige Masken sind seit dieser Woche beim Einkaufen und bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel vorgeschrieben. Die Bürgerstiftung will ihrem Stiftungszweck entsprechend in diesen schwierigen Zeiten auch einen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise und insbesondere zum Schutz der Kressbronner Bürger vor Ansteckungen leisten und konnte dafür Sonja Kopp als Partnerin gewinnen. Die Kressbronnerin näht die Masken selbst, sodass diese kostengünstig angeboten werden können. Aufgrund des nur begrenzt zur Verfügung stehenden Angebotes muss der Verkauf auf zwei Stück pro Person beschränkt werden, heißt es.