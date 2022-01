Sternsinger von Gattnau sammeln seit 47 Jahren für Kinder in Not

Die Sternsingeraktion in der Kirchengemeinde St. Gallus Gattnau hat dieses Jahr schon zum 47. Mal stattgefunden. Neun Gruppen zogen durch die Straßen und klopften an die Türen und Herzen der Menschen unter den gegebenen Pandemiebedingungen. Die Sternsingeraktion stand dieses Jahr unter dem Motto „Gesund werden, gesund bleiben - ein Kinderrecht weltweit“ – unter diesem Motto wurde für die Kinder in aller Welt gesammelt. Die Sternsinger brachten den weihnachtlichen Segen an die Häuser der Gemeinde. Der Segensspruch „20*C+M+B*22“ wurde wieder mit Kreide an die Türen geschrieben, was bedeutet „Christus Mansionem Benedicat“ (Christus segne dieses Haus). Die Sternsinger sammelten die stolze Summe von 6059,10 Euro, ein neuer Rekord. Der Gottesdienst wurde von Pfarrpensionär Dieter Kramer feierlich gestaltet und von der Gruppe „Happy Sound“ wieder in gelungener Weise musikalisch umrahmt. Der Dank galt den Sternsingerkindern, die mit viel Begeisterung dabei waren. Allen Begleitern und Helfern, die die diesjährige Sternsingeraktion unterstützt haben, galt ein großes Dankeschön, wie auch den vielen Menschen für die freundliche Aufnahme der Sternsinger und ihre großzügige Spendenbereitschaft. Der Dank ging aber auch an die Eltern, die die Kinder bei der Sternsingeraktion motiviert und unterstützt haben. Brigitte und Walter Schmid hatten die Sternsingeraktion wieder mit gewohnt großem Engagement schön vorbereitet und organisiert.