Sternsinger Kressbronn treffen sich

Die Sternsinger der Pfarrgemeinde Kressbronn brauchen Unterstützung: Um wieder möglichst viele Haushalte Anfang Januar in Kressbronn besuchen zu können, freut sich das Sternsingerteam über zahlreiche kleine und große Helfer, sprich Königinnen und Könige. Alle Mädchen und Jungen zwischen sechs und 15 Jahren, egal welcher Konfession, sind eingeladen, bei der Aktion mitzumachen und Spenden für benachteiligte Gleichaltrige in aller Welt zu sammeln, heißt es in einer Pressemitteilung. Weitere Informationen rund um die Sternsingeraktion gibt es beim Treffen der Sternsinger am Samstag, 10. Dezember, um 16 Uhr in den Räumen unter der Katholischen Kirche in Kressbronn. Oder bei Andrea Bohner (Telefon 07543/953573 oder Mail: sternsinger-kressbronn@web.de).