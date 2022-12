Sternsinger-Aktion in Kressbronn startet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Liebe Kinder, liebe Jugendlichen, habt Ihr Lust die Welt ein bisschen besser zu machen, anderen Kindern zu helfen, Segen zu bringen und uns bei der diesjährigen Sternsingeraktion zu helfen? Schaut einfach vorbei bei unserem ersten Treffen am Samstag 10. Dezember um 16 Uhr in den Räumen unter der Katholischen Kirche Kressbronn. Und falls jemand am Samstag keine Zeit hat, kein Problem, ruft an oder schreibt uns eine Mail, Ihr könnt trotzdem mitmachen. Wir freuen uns auf Euch!

Es grüßt Euch das Kressbronner Sternsinger-Team: Andrea Bohner, Marietta Bennati, Farhan Othman und Ingrid Abler // Tel.: 07543/953573 oder Mail: sternsinger-kressbronn@web.de

Spannende Hintergrundinformationen zu den Sternsingern (zum Beispiel Film und Texte) kann man auf der Homepage des Kindermissionswerkes finden: www.sternsinger.de

Aktuelle Informationen zur Aktion in Kressbronn gibt es auf der Homepage der SE Seegemeinden: https://se-seegemeinden.drs.de/kirchengemeinden/kressbronn-und-gattnau/gruppen/sternsinger.html