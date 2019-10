„Stepping out“ – Tanzen fürs Leben

Einen klackenden Rhythmus trommeln Ballen und Absatz auf den Boden – nicht immer perfekt, aber immer leidenschaftlicher, heißt es in einer Pressemitteilung. Acht unterschiedliche Menschen lernen im Theaterstück „Stepping out“ von Richard Harris aus den unterschiedlichsten Motiven Stepptanz. Am Sonntag, 27. Oktober, sind die Tänzer um 19 Uhr in der Nonnenbachschule in Kressbronn zu Gast.

Da ist die Hoffnung, im schnellen Rhythmus Verletzungen zu vergessen und mit dem rasenden Klack-Klack der Sohlen Probleme von der Seele zu tanzen. Starker Ansporn für alle ist aber laut einer Pressemitteilung, im wirbelnden Tanz der Füße bei mitreißender Musik, ausgelassenes Zusammensein genießen zu können.

In „Stepping out“ hat auch Tanzlehrerin Mavis, die den Amateuren die hohe Kunst des Steppens beibringen will, ihr ganz persönliches Päckchen zu tragen. Von der Profitänzerin zur Stepp-Lehrerin von mehr oder weniger begabten Amateuren – das ist nicht die Karriere, von der sie einst geträumt hat, heißt es in der Vorschau weiter. Und dann soll die Gruppe auf einem Wohltätigkeitsfest auftreten. Das setzt Ängste, aber auch ungeahnte Energie und Tanzlust frei. Bis diese kleine, bunt gemischte Truppe auftrittsreif ist, erleben die Zuschauer einige herzerfrischende, anrührende, immer aber unterhaltsame Szenen mit witzigen Dialogen und dazu flotte Tanzszenen. Regisseurin Ute Dittmar bringt „D’ Weibsbilder & Co.“ zum Steppen – bis in einer fulminanten Schlussszene die Füße wirbeln und die Bühne zittert, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.