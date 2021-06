Start ins Prüfungsfinale

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wie schon im vergangenen Schuljahr, so konnten am 08.06.21 die schriftlichen Abschlussprüfungen der Werksrealschule und der Realschule dank der guten Zusammenarbeit von Gemeinde und Parkschulzentrum problemlos und in angenehmer Atmosphäre starten. Als die Klassen durch verschiedene Eingänge die Kressbronner Festhalle betraten, war alles vorbereitet. Sie konnten an ihre Plätze gehen und die Prüfung wurde durch die Schulleitung eröffnet. Durch die örtlichen Gegebenheiten und die sorgfältige Planung wurden die erforderlichen Hygienemaßnahmen sehr gut erfüllt, ohne die Schülerinnen und Schüler noch zusätzlich zu belasten.

Diese Abschlussprüfung ist in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. Zunächst die Vorbereitungssituation: Die Schülerinnen und Schüler, die am letzten Dienstag in ganz Baden-Württemberg 270 Minuten vor den Prüfungsaufgaben saßen, waren und sind geprägt durch die Corona-Pandemie, die für sie in unterschiedlicher Weise Belastungen bedeutete, sind doch zwei Jahre ihrer Entwicklung einerseits durch Einschränkungen und auch Ängste im persönlichen Bereich, andererseits durch hohe Anforderungen in Bezug auf Flexibilität, Selbstmotivation, Medienkompetenz usw. in der Schule gekennzeichnet. Hinzu kommt, dass dies der erste Durchgang der „Neuen Abschlussprüfung“ ist. In Deutsch wird nun zum Beispiel breiteres Wissen abgefragt, die Prüflinge können sich nicht mehr auf eine Schreibaufgabe konzentrieren und müssen u. a. auch Aufgaben zur Rechtschreibung und Grammatik lösen. Auch in den anderen Prüfungsfächern ist die Prüfung anspruchsvoller geworden. Neu ist auch die schriftliche Prüfung in den Wahlpflichtfächern Französisch, Technik und AES. Für die Kressbronner Abschlussklassen bot diese besondere Pandemiesituation aber auch Chancen. Viele Schülerinnen und Schüler schätzten die individuellen Online-Angebote ihrer Lehrpersonen in der Schulcloud, nutzten die zahlreichen Übungsangebote und alle fanden den Präsenzunterricht in halben Klassen gut. „Wir waren gut vorbereitet“, meinte eine Schülerin nach der Prüfung. Die meisten fanden die Aufgaben „fair“ oder „nicht so schlimm“.