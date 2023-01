Start beim offenen Bezirks-Cup vom Bezirk West

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich konnte, zwar noch bei wenig Schnee, die Rennsaison beginnen. Wegen noch schlechter Schneelage wurde unser eigener Bezirks-Cup verschoben, aber wir durften am vergangenen Wochenende beim Bezirk West zu Gast sein. Aufgrund der noch nicht so guten Bedingungen, wie man es sich für diese Jahreszeit wünscht, waren alle Rennläufer gefordert. Der Renntag wurde in zwei einzelnen Riesentorläufen und einem Slalom ausgetragen. Somit hatte jeder dreimal die Chance sein Bestes zu geben. Dies ist unserem Rennteam sehr gut gelungen, auch wenn die Gegner diesmal nicht einzuschätzen waren, da wir ja als Fremdstarter teilnehmen durften. Doch es musste sicher keiner von uns verstecken und es wurden tolle Ergebnisse eingefahren.

Sieger beim Slalom wurde Matti Peschel. Viele weitere Podestplätze des Teams rundeten das super Ergebnis ab – U8 w: Emilia Nacke (4./4./3.), Sofia Nacke (5./6./7.) – U10 w: Julia Nacke (5./5./8.), Clara Biegger (9./10./11.) – U12 w: Marie Bulla (5./3./2.), Sofie Bulla (10./6./8.) – U12 m: Lukas Ruoss (11./12./15.) – U14 m: Matti Peschel (-./6./1.) – U16 m: Ben Dolezal (-./3./6.), Jakob Ruoss (-./-/8.) – U21 m: Niklas Strobel (3./6./-) – Herren: Johannes Wachter(2./2./-).