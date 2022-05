„Nicht das Anfangen wird belohnt, sondern das Durchhalten“. Mit diesem Zitat, frei formuliert nach Katharina von Siena, begrüßte Monika Baumann, Einsatzleiterin der Nachbarschaftshilfe in Kressbronn und Umgebung, die Leiterinnen und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern der Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz.

Vor 20 Jahren wurde die Gruppe in Kooperation der Träger Caritas Bodenseekreis, der Sozialstation St. Martin, der Nachbarschaftshilfe sowie dem Haus der Pflege St. Konrad und den Lebensräumen für Jung und Alt der Stiftung Liebenau ins Leben gerufen. Entstanden sei ein Angebot, das für Menschen mit Demenzerkrankungen einmal in der Woche einen abwechslungsreichen Nachmittag gestaltet und pflegende Angehörige entlastet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im kleinen, vertrauten Rahmen werden die Gäste in Eins-Zu-Eins-Betreuung bei der anfänglichen Kaffeerunde und später beim gemeinsamen Singen oder bei Bewegungsübungen begleitet.

Zu der Jubiläumsfeier waren Gäste der Gruppe mit Angehörigen geladen, die beiden Leiterinnen Maria Rieg und Ingrid Schölderle mit ihrem Team der sechs weiteren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie Bürgermeister Daniel Enzensperger. Eine kleine Segensfeier, gestaltet von Albert Stöckle leitete den Nachmittag ein. Zu Kaffee und Kuchen gab es Akkordeonmusik und gemeinsamen Gesang.

Bürgermeister Enzensperger bedankte sich im Namen der Gemeinde Kressbronn für das beständige Engagement der Ehrenamtlichen und überreichte als kleines Dankeschön einen Gutschein für ein gemeinsames Essen in einer Kressbronner Gaststätte.

Die stabile Gemeinschaft der Ehrenamtlichen und die langjährige Zusammenarbeit in dieser Gruppe sei für sie besonders beeindruckend, wie Susanne Eiermann, Gemeinwesenarbeiterin der Lebensräume für Jung und Alt in Kressbronn in ihrer Ansprache betonte. So ist Ingrid Schölderle seit Bestehen der Gruppe seit 20 Jahren aktiv dabei. Susanne Eiermann sprach ihr im Namen des gesamten Organisationsteams ihren Dank aus.

Die Betreuungsgruppe trifft sich jeden Dienstag von 14.00 Uhr – 17.00 Uhr in den Räumen des Kapellenhofs, Friedhofweg 1 in Kressbronn. Ein Fahrdienst ist mit dem Bürgerbus möglich.

Wie die Verantwortlichen mitteilen, sucht die Gruppe aktuell noch weitere Ehrenamtliche. Wer Interesse hat und bereit ist, alle 14 Tage einen Dienstagnachmittag mitzuhelfen, ist dazu eingeladen, reinzuschnuppern. Alle Ehrenamtlichen erhalten eine Ehrenamtspauschale von 35 Euro im Monat.

Weitere Informationen gibt es bei Susanne Eiermann, Teleon: 07543 / 56 00, lebensraum.kressbronn@stiftung-liebenau.de