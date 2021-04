Spendenaktion für Künstler läuft

Die Betreiber der „Werft1919“, Emanuel, Johannes und Julius Unser, sammeln über eine Crowdfunding-Plattform Geld, um die Künstler finanziell zu unterstützen, die im Rahmen des Kultursommers auftreten. Bis zum Ende der Finanzierungsphase am 30. Juni muss ein Mindestbetrag in Höhe von 9000 Euro zusammenkommen. Sobald die Finanzierungsphase erfolgreich beendet wurde, zahlt das Unternehmen „Startnext“ das gesammelte Geld an die Gastronomen aus, die es an Künstler und Crew weitergeben. Das Programm wird live via Streamingdienst übertragen. Los geht es am 28. April mit „Newphonium“ (Kammermusik). Am 12. Mai folgt ein Auftritt der Theatergurppe „Mixed Pickles“.

Weitere Infos gibt es unter