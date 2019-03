SPD stellt Kreistagsliste auf

Die Mitglieder der SPD Kressbronn und Eriskirch-Langenargen haben sich zusammen mit ihren Kreistagskandidaten zur Nominierungskonferenz im Mehrzweckraum der neuen Kressbronner Bücherei versammelt. Der SPD ist es auch zur diesjährigen Kreistagswahl am 26. Mai wieder gelungen, eine ausgeglichene Liste mit sieben kompetenten Kandidaten aufzustellen, teilt die SPD in einem Bericht mit.

Zur Kandidatur haben sich sowohl Kreisrat Charlie Maier, als auch erfreulich viele Personen entschlossen, die zum Teil bereits in anderen Bereichen ihr Engagement für die Allgemeinheit zeigen.

Bei der Kandidatenvorstellung und in den Gesprächen danach wurde deutlich, dass alle Kandidaten der offenen SPD-Liste bereit sind, in den nächsten fünf Jahren Entscheidungen zum Wohle der Bürger zu treffen, Verantwortung zu übernehmen und damit die Zukunft des Bodenseekreises im besten Sinne mitzugestalten, heißt es in dem Bericht weiter.

Da den versammelten Mitgliedern ein hoher Frauenanteil (43 Prozent ) auf der Liste wichtig ist und die Wahlordnung der SPD für die Listenaufstellung ein sogenanntes Reißverschlussverfahren vorsieht, wurde mit Britta Wagner als Spitzenkandidatin auf der Liste begonnen und immer im Wechsel Frau/Mann nominiert. Auf der Liste finden die Wähler aus dem Wahlkreis übrigens Kandidaten aus Kressbronn, Eriskirch und Langenargen.

Alle Kandidaten stellen nun in den nächsten Wochen gemeinsam im Bodenseekreis das Wahlprogramm auf, welches dann in einer Kreismitgliederversammlung am 20. März in Markdorf verabschiedet wird.