Sozialverband VdK geht auf große Panoramafahrt

Der beliebte, alljährliche Tagesausflug des VdK, Ortsverband Kressbronn, hat gut gelaunte Mitglieder und Gäste in die Allgäuer Alpen geführt. Bei bestem Reisewetter gestartet, war das erste Ziel im bayerischen Pfaffenwinkel die Wallfahrtskirche zum Gegeißelten Heiland auf der Wies in Steingaden, liebevoll nur die „Wies“ genannt.

Die Kirche gilt als die schönste Rokokokirche der Weltkunst. Bei einer Führung lauschten die Reisenden den interessant und humorvollen Worten über die Entstehungsgeschichte der Kirche und deren Vollkommenheit im Zusammenklang von Raum, Form, Farbe und Licht. Nach dem Mittagessen ging die Fahrt weiter über Füssen und Reutte in Tirol in das Tannheimer Tal, einem der schönsten Hochtäler Europas. Im Naturschutzgebiet Vilsalpsee war dann Gelegenheit, ein paar Schritte am See zu gehen und das Bergpanorama zu bewundern oder von der Terrasse eines Gasthauses aus bei Kaffee und Kuchen zu genießen.

Anschließend ging die Fahrt vorbei an Bad Hindelang und Sonthofen, nach Neuravensburg zum Ausklang. In Kressbronn endete dann ein geselliger Tag mit Sonnenschein, Bildern der wunderschönen Wies und vielen netten Gesprächen.

Bilder gibt es auf der Webseite des VdK Kressbronn.