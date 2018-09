Sonne und Schnäppchen locken hunderte Besucher nach Kressbronn

Das traditionelle Kressbronner Straßenfest haben am Sonntag zahlreiche Besucher aus nah und fern besucht. Bei bestem Wetter genossen Einheimische wie Gäste die abwechslungsreiche Musik, nutzten den verkaufsoffenen Sonntag zum Shoppen, gingen auf Schnäppchenjagd beim kunterbunten Flohmarkt oder ließen es sich an der kulinarischen Tafel der Vereine und Gastwirte einfach gut gehen.

Die diesjährige Auflage des Kressbronner Straßenfestes war eine Punktlandung, auch wegen reichlich Sonnenschein. Vor allem aber die Gewissheit, dass man es bei den Griesebiggern versteht zu feiern, hat das Fest besonders gemacht. Bereits um 11 Uhr strömten zahlreiche Besucher zum Flohmarkt in die Bahnhofstraße/Nonnenbacher Weg sowie zum Kinderflohmarkt in die Hemigkofener Straße, um das ein oder andere Schnäppchen zu ergattern. Phasenweise war es nicht einfach, sich den Weg durch die viele Menschen zu bahnen. „Heute steppt hier der Bär. Die Kunden sind sehr interessiert und spähen mit geschultem Auge nach Raritäten. Der Kressbronner Flohmarkt ist für mich einer der Höhepunkte im Jahr“, freute sich ein Flohmarkthändler, während die interessierte Kundschaft in einer seiner großen Kisten nach Schätzen kruschtelte.

Überhaupt wurde beim diesjährigen Straßenfest wieder einiges geboten. Wer einen entspannten Einkaufsbummel unternehme wollte, war in den kundenfreundlichen Ladengeschäften durch den verkaufsoffenen Sonntag willkommen. Die Einzelhändler lockten mit zahlreichen Sonderaktionen und Rabatten. Wer es lieber klangvoll wollte, hatte die Qual der Wahl: Während auf dem Rathausplatz Livebands auf der großen Bühne dem Publikum ordentlich einheizten, sorgten unter anderem der heimische Musikverein samt Jugendkapelle und Spielkreis für zünftige Stimmung und gute Laune bei den Besuchern.

„Der Frühschoppen auf dem Platz vor der Festhalle ist ein Pflichttermin. Eine Halbe mit kühlem Hopfensaft, dazu eine knackige Bratwurst und gute Freunde um sich herum, einfach herrlich“, schwärmte Besucher Adolf Maier. „Man kann allen, die hier mitwirken, für das vielseitige Programm nur danken“, sagte er, während Karlheinz Vetter seinen Taktstock zum nächsten Marsch in die Höhe hob und das Rund dazu im Rhythmus freudig klatschte und mitwippte.

Die Tanzvorführungen des Tanzprojektes der evangelischen Kirchengemeinde oder die flotten Einlagen der Hip-Hop-Gruppe „Flashlights“ unterstrichen die Bandbreite des Unterhaltungsangebots. Bestens aufgehoben waren freilich die jüngsten Festlesbesucher. Schließlich ist das Kressbronner Straßenfest für sein buntes und fröhliches Kinderprogramm bekannt. Mit der Hüpfburg, dem Kinderkarussell, den Zaubervorführungen, dem legendären Kistenklettern samt dem eigens aufgestellten Kinderprogramm des St. Michael-Kindergartens fehlte es in Sachen Kinderbetreuung an nichts.